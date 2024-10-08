歌名長達21字 創作歌手讓人暈了！東京澀谷街頭感嘆「科技冷漠」

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手DözY曾推出單曲《我不是數學家，但讓我愛妳很久聽起來還不錯對吧？》光是歌名就長達21字，歌迷開玩笑說唸完也暈了。最近再推出新歌，靈感來自於走在東京澀谷街頭的感觸。

DözY（中）在鐵玫瑰音樂節和韓團82MAJOR開心交流。（當道音樂提供）

DözY前幾天剛去桃園陽光劇場參加鐵玫瑰音樂節演出，還和韓國新生代男團82MAJOR交流，連執行長都誇他「很帥！」邀他參與82MAJOR主打歌的舞蹈挑戰。

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談到新歌《Illusion》的靈感來源，DözY說當時正遊走在東京澀谷街頭，感受霓虹閃爍的街道風景，卻發現街上的人們都專注於手機而離身旁實景遙遠，讓他感嘆於「科技冷漠」，更延伸至現代許多男女之間的關係好比「雲端情人」，隔著螢幕戀愛、調情，卻在現實中疏遠的故事。

DözY參加鐵玫瑰音樂節演出。（當道音樂提供）

《Illusion》的MV概念則發想自「愛麗絲夢遊仙境」，DözY臉色蒼白，很符合角色設定，但他苦笑：「拍攝時在大中午，面色蒼白只是因為我真的已經中暑了，根本就是瀕死體驗！」

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