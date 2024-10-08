齊藤慎二巴士內伸狼爪 經紀公司火速解約

齊藤慎二自毀前程。（翻攝自Ｘ）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲日本諧星齊藤慎二被控在一輛電視台外景巴士內，性侵一名20多歲女性，他已被東京都警視廳新宿警察署函送法辦同時坦承犯案，所屬經紀公司「吉本興業」火速切割，宣布與他解約合作關係。

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「吉本興業」成立至今112年，是日本娛樂圈龍頭老牌經紀公司，昨晚公開對外表示已和齊藤慎二協議，解約雙方合作關係，「關於齊藤疑似嚴重違反合約，本公司接受律師建議，考量當事人的名譽、隱私、健康狀態，與相關人士協商，慎重確認事實，決定即日起解除經紀約。」

日本放送協會（NHK）引述相關人士報導，齊藤慎二性侵事件發生在今年7月，涉嫌在一輛停在東京都新宿區的保母車內玷汙1名20多歲女子，當時車內僅有2人，東京都警視廳事後接獲女子報案並著手調查，並聽取當事人說法，受害女子表示絕對無法原諒齊藤慎二。

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齊藤慎二面對警方調查坦承犯案並聲淚俱下表示：「正在反省因為自己輕率的行為讓對方與家人造成困擾。」據悉，齊藤原本試圖在8月以身體不適為由，暫停參與電視台的節目錄影工作，最終因為紙不住火，經紀公司在上個月20日在官網說明齊藤暫停演藝工作，整起事件在日前爆發，重挫齊藤慎二演藝事業。

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