晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

齊藤慎二巴士內伸狼爪 經紀公司火速解約

齊藤慎二自毀前程。（翻攝自Ｘ）齊藤慎二自毀前程。（翻攝自Ｘ）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲日本諧星齊藤慎二被控在一輛電視台外景巴士內，性侵一名20多歲女性，他已被東京都警視廳新宿警察署函送法辦同時坦承犯案，所屬經紀公司「吉本興業」火速切割，宣布與他解約合作關係。

相關新聞：紙包不住火！日諧星齊藤慎二認了巴士性侵女子

「吉本興業」成立至今112年，是日本娛樂圈龍頭老牌經紀公司，昨晚公開對外表示已和齊藤慎二協議，解約雙方合作關係，「關於齊藤疑似嚴重違反合約，本公司接受律師建議，考量當事人的名譽、隱私、健康狀態，與相關人士協商，慎重確認事實，決定即日起解除經紀約。」

日本放送協會（NHK）引述相關人士報導，齊藤慎二性侵事件發生在今年7月，涉嫌在一輛停在東京都新宿區的保母車內玷汙1名20多歲女子，當時車內僅有2人，東京都警視廳事後接獲女子報案並著手調查，並聽取當事人說法，受害女子表示絕對無法原諒齊藤慎二

相關新聞：日諧星齊藤慎二性侵嫩妹！ 妻子護航：對方有主動行為

齊藤慎二面對警方調查坦承犯案並聲淚俱下表示：「正在反省因為自己輕率的行為讓對方與家人造成困擾。」據悉，齊藤原本試圖在8月以身體不適為由，暫停參與電視台的節目錄影工作，最終因為紙不住火，經紀公司在上個月20日在官網說明齊藤暫停演藝工作，整起事件在日前爆發，重挫齊藤慎二演藝事業

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中