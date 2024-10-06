蔡淑臻空窗N年...親吐感情現況 金鐘59全槓龜：我在瞎忙什麼

蔡淑臻（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡淑臻感情空窗多年，她今（6日）出席醫美代言活動，談起感情動態，當場嘟嘴裝可愛，坦言有點習慣單身生活，「但我不想習慣，很矛盾。」至於有無觀察中的對象？她說：「現在好像沒什麼選擇，這好像不是我可以決定的。」認為得要天時地利人和，「還是掌控自己的事業比較實際一點。」

蔡淑臻表示，近來仍為影集《村裡來了個暴走女外科》努力做前置，山陀兒颱風襲台時，她正與團隊進行線上開會，「覺得焦頭爛額，想生出好作品，劇本也還在修，一切都還在變動當中。」

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不過，確定的是，蔡淑臻會擔任金鐘59頒獎人，但是至今尚未準備好戰袍，她直喊：「頭好痛。」透露當天不會走星光大道，「要走的話就要多準備一套衣服，我已經沒有衣服，拜託品牌來找我。」她是去年的金鐘戲后，這次卻沒作品入圍，被問會不會覺得可惜，她打趣說：「我去年也沒什麼作品，我都不知道我在瞎忙什麼。」

蔡淑臻（記者潘少棠攝）

對於金鐘59的入圍作品，蔡淑臻表示，很喜歡的自己有客串的影集《不夠善良的我們》，「我很喜歡這樣的劇本，寫了很多人性的複雜面向。」她在劇中飾演林依晨的大嫂，角色和林依晨飾演的簡慶芬一樣，是不討喜的角色，「這滿冒險的。」該劇的雙女角林依晨、許瑋甯皆有入圍，當被問看好誰，蔡淑臻笑而不答，「這部戲入圍非常多，希望他們可以滿載而歸，入圍就很棒了。」

蔡淑臻連續7年受邀擔任醫美代言，在活動上主持人公開她的年齡，49歲的她說不在意，且早已習慣了，「心態比較重要啦！我沒辦法控制（年紀），每年都會加一歲，但是心態可以慢慢調整。」倒是體力有明顯變差，「心態調整有幫助，做一些沒做過的事情，會莫名興奮起來，覺得自己活力四射。」她分享自己的保養撇步，每天花半小時保養，「打電波可以省非常多時間，因為我是個懶鬼。」

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