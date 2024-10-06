楊婷婭為公益募資百萬 新歌《單身狗》發聲護貓犬

「公益女神」楊婷婭定期推廣公益議題，新歌《單身狗》宣導愛護流浪動物。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕哥倫比亞大學畢業高材生，Youtube、IG擁有百萬流量的「公益女神」楊婷婭今（6日）出席公益活動時，宣布發行歌曲《單身狗》宣導愛護浪貓浪犬。她定期推廣公益議題，短時間內吸引超過15萬的粉絲關注，為公益獻心的初衷擄獲了不少粉絲的心。

楊婷婭從小與家人移居加拿大溫哥華，是全世界排名前40名的名牌大學英屬哥倫比亞大學畢業的高材生，畢業後擁有名牌私校的輔導員以及學生規劃部門的負責人的優秀資歷。進入演藝圈後，她參與了多首音樂作品並擔任MV女主角，是許多大型演唱會活動、跨年演唱會的常客，更是眾多國際型會議、發佈場合的主持人，表現相當出色。

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楊婷婭募資超過上百萬的捐款，平時也會擔任流浪動物園區義工。（記者王文麟攝）

為了公益，楊婷婭透過各種方式募資超過上百萬的捐款，平時會固定到流浪動物園區擔任義工付出勞力；每年聖誕節也會出資幫助建造聖誕村並邀請藝人朋友共襄盛舉。對於未來的計劃，楊婷婭說會陸續推出新單曲，也想推出繪本，分享關於養寵物的一些知識及討論憂鬱症，和親近的人過世時要怎麼面對。

此外，楊婷婭長期擔任《中華親善動物保護協會》義工，協會打造了「貓村景觀公園」和「五股垃圾山浪浪保育場」以更明亮、愉快的方式來推廣動物保護理念，兩個園區加起來飼養了近千隻貓狗，採取「收養後訓練，再放養」的方式，在楊婷婭的號召下，許多藝人如小刀、熊熊、謝佳見、劉心語等也曾到園區擔任義工。

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