華幹你馬幫幫忙 加護病房探張友驊被趕網轟沒水準

名嘴彭華幹明知張友驊住進加護病房還硬闖。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕年近七旬的名嘴張友驊在山陀兒颱風侵台期間外出散步不慎在花圃跌倒重創頭部，緊急送醫急救，但狀況不妙，目前仍在加護病房搶救。昔日常常一同上節目的名嘴彭華幹，跑到醫院外自拍影片表示自己昨（5）日想去探望張友驊，他明知不能探視但仍去了一趟加護病房，被護士趕出來。此行為被網友怒轟：超沒水準。

（左起）張友驊、彭華幹、馬西屏受談話性節目喜愛，經常同台。（本報資料照，超視提供）

張友驊3日與妻子在住家附近散步，張友驊突然倒下，頭部重擊地面，醫護人員抵達現場時初步判斷已無呼吸心跳，經過心肺復宿疾AED搶救，目前恢復心跳但沒意識，故送入加護病房觀察。

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彭華幹公開自己探望張友驊的影片。（翻攝自臉書）

同為名嘴，昔日常常一起上節目的彭華幹，表示感念張友驊過去對他的情意相挺，所以發文替張友驊集氣祈福，5日更直衝醫院加護病房，被護士趕出來，此行為被網友怒罵「譁眾取寵」、「蹭流量」並表示就已經命危了還跑去製造麻煩，但彭華幹不以為意，表示：希望友驊哥知道我來了，早日醒過來！

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