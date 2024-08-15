《上船了》爆衝突！KID曾想燒掉報名表 「強烈溝通」充滿火藥味

藝人們與製作單位溝通、彼此吐露心聲。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《上船了各位！》本週播出第五集，為了前去石垣島，大家特別前往花蓮蘇帆基金會取經，先做好心理準備，認識可能會遇到的困難；也為了爭取練習時間而拒絕參加龍舟賽，與製作人反應後，雙方隨即展開強烈溝通。

藝人們前往花蓮蘇帆基金會取經。（三立提供）

在藝人們經過破浪、長征划行、換隊友組合，以及教練們的海洋知識課後，發現距離挑戰只剩一個月，但他們的學習和練習都還不足，開始檢視自己的能力、體力以及時間運用，自覺無法分心進行獨木舟以外的練習，而原先製作單位在端午節有安排參加台北龍舟競賽，藝人們也紛紛產生質疑。

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KID當下表示想要燒掉龍舟報名表，他認為距離出發石垣島只剩不到一個月的時間，對於獨木舟和海洋越了解就越擔心訓練時間不夠，如果還要參加龍舟比賽，不但瓜分了獨木舟準備時間，也很容易因為想贏而用力划、導致拉傷肌肉，非常不利於獨木舟挑戰。

藝人們努力爭取時間練習。（三立提供）

鍾瑶直言收到報名表的時候心情沒有那麼好，而瑞瑪席丹也說：「不是聰明的決定。」7位藝人私下都對這安排感到不安，於是集結起來一起跟節目組開會「強烈溝通」，甚至有火藥味，經過長達40分鐘的討論，7位藝人也輪流吐露許多心裡的「擔心」。製作人表示節目組雖然用意是在端午節藉由龍舟競賽再次凝聚大家的氣勢，但藝人們更了解自己了，積極表達他們的想法，節目組也認同他們的自我覺知，願意放棄原計劃支持藝人。

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