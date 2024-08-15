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娛樂 亞洲

與陳妍希8年婚傳觸礁！ 陳曉拍新戲驚見「女性」探班

陳曉媽媽拿著玉米示意陳曉吃一下。（翻攝自微博）陳曉媽媽拿著玉米示意陳曉吃一下。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳妍希和中國男星陳曉因合作《神鵰俠侶》擦出愛的火花，2016年7月情定彼此，同年底生下一子定居北京。未料6月卻傳出8年婚姻觸礁，夫妻倆始終未正面回應。而陳曉不甩傳聞持續投入新戲《大生意人》拍攝，竟被發現片場出現一名女性探班，互動看似十分親密。

陳曉媽媽現身劇組探班，跟陳曉有說有笑。（翻攝自微博）陳曉媽媽現身劇組探班，跟陳曉有說有笑。（翻攝自微博）

近日陳曉媽媽被目擊現身《大生意人》拍攝現場，母子倆一見面有說有笑，媽媽還擔心兒子肚子餓，在旁拿出玉米問兒子要不要吃，氣氛看來相當愉悅。而早前同劇女星林夏薇被問及陳曉近況也說：「他沒有不開心呀」表示兩人拍戲空檔都在聊戲，作為好朋友不會特別去問婚變一事。

至於陳妍希則在中國臨安拍攝新劇《狙擊蝴蝶》，劇中演出失婚女性，和小19歲男星周柯宇大談姊弟戀，她6月現身劇組開機儀式，略微浮腫的臉被認為像剛哭過，狀態不是很好，不過夫妻倆婚姻狀況未明，網友也認為別過度解讀，「感情的事只有當事人最清楚」。

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