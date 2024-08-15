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娛樂 亞洲

鍾鎮濤61歲拜金前妻現身英國 造型優雅網友揪出疑有病？

章小蕙（左）當年與鍾鎮濤的婚禮極盡奢華，轟動一時。（星島日報提供）章小蕙（左）當年與鍾鎮濤的婚禮極盡奢華，轟動一時。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「阿B」鍾鎮濤與章小蕙的婚姻曾經轟動一時，夫妻倆後來投資失利損失慘重，1999年離婚後，鍾鎮濤於2002年宣布破產。章小蕙離婚後將重心轉往中國，並在社群平台活躍，近期有網友在英國巧遇章小蕙，稱讚她散發出貴婦氣質，只是腳穿涼鞋的章小蕙右腳拇指明顯凸出，疑似腳趾外翻。

章小蕙（中）在英國現身，恰好遇上網友。（星島日報提供）章小蕙（中）在英國現身，恰好遇上網友。（星島日報提供）

61歲的章小蕙不但經常在社群分享美容、時尚心得，並自己經營網店成為「帶貨女王」。原本居住在香港的章小蕙目前已移居美國，鮮少出現在香港的她，多次在國外與網友巧遇，這回網友在英國碰上章小蕙並讚美「諾丁山集市偶遇美美黃玫瑰章小蕙小姐，章小姐的皮膚真的好細膩，妝容精緻，頭髮發亮真的太優雅了！」照片中的章小蕙頭戴草帽並穿著黃色連身裙，濃密的頭髮令網友羨慕。

章小蕙對時尚、美妝很有興趣。（星島日報提供）章小蕙對時尚、美妝很有興趣。（星島日報提供）

雖年過60，但章小蕙還是少女打扮，網友發現穿著涼鞋的章小蕙右腳近拇指位置明顯凸出，懷疑她有腳趾外翻問題。

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