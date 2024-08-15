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娛樂 電視

八點檔女星「骨盆摔傷」停工1年 演出留陰影：要生病了

〔記者蕭方綺／台北報導〕林逸欣、林俊逸等人今彩排全民大劇團音樂劇《腦內失控的iTunes》，林逸欣獻出舞台劇初體驗，劇中因她被雷打到後忽然能聽見源源不絕旋律。她2017年拍本土劇《甘味人生》摔傷骨盆，開完刀後，住院加上復健近8個月，導致工作停擺1年，但她個性樂觀，沒有因此陷入低潮，「只想要趕快站起來，很早就在床上開始復健。」

音樂劇《腦內失控的iTunes》彩排；林俊逸（右起）、林逸欣、呂紹齊。（記者陳奕全攝）音樂劇《腦內失控的iTunes》彩排；林俊逸（右起）、林逸欣、呂紹齊。（記者陳奕全攝）

雖然樂觀，但她對於喉嚨要求很高，像是重要表演之前，她心裡會想著：「我要生病了，喉嚨卡卡的。」還特地請假看醫生，一定要聽到醫生親口對她說「妳沒有感冒」才會放心，而這樣的症狀從以往就有陰影，她過往每逢遇到演唱會，都覺得操練過度，一定要醫生親口說「妳的喉嚨沒有問題」才放心。

音樂劇《腦內失控的iTunes》彩排；林逸欣。（記者陳奕全攝）音樂劇《腦內失控的iTunes》彩排；林逸欣。（記者陳奕全攝）

為了保護喉嚨，她自嘲「失去了一些樂趣」，像是喝酒、吃炸物和吃辣，好在老公總是鼓勵她，要她不要擔心，演出會很好。

音樂劇《腦內失控的iTunes》彩排；林逸欣、林俊逸、呂紹齊。（記者陳奕全攝）音樂劇《腦內失控的iTunes》彩排；林逸欣、林俊逸、呂紹齊。（記者陳奕全攝）

此外，林逸欣預告劇中會有模仿秀，從《超級模王大道》奪冠的林俊逸當然也會有模仿秀，他預告除了高凌風、劉文正、費玉清，還會有個年輕人，是他從沒模仿過的對象，他笑說：「因為怕觀眾不知道前面三個是誰，年輕人才知道他是誰。」《腦內失控的iTunes》將從8月16日起在台北城市舞台連續演出三天。

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