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aespa演唱會後有感！王彩樺喊話「演藝圈姐妹組女團」

台北市衛生局癌症篩檢宣導活動，王彩樺（右）、黃于庭。（記者胡舜翔攝）台北市衛生局癌症篩檢宣導活動，王彩樺（右）、黃于庭。（記者胡舜翔攝）

〔實習記者嚴郁婷／台北報導〕藝人王彩樺今（15）日攜女兒黃于庭一同出席記者會時，被問及看完南韓人氣女團「aespa」的演唱會後有何想法，是否也萌生想往女團發展的想法？她笑說：「有興趣的姐妹想跟我成團的也可以報名！」

王彩樺日前帶2個愛女前往林口體育館觀看「aespa」的演唱會，除了被許多粉絲認出之外，也在互動環節被鏡頭捕捉而起身熱跳〈Supernova〉。她笑說：「被cue到的時候有點嚇到，想說：『哇！是我欸！』，但非常開心，因為現場氣氛很好。」

女兒黃于庭在一旁打趣說：「那時候前面有人起來的時候就在想媽媽會不會也被cue，結果真的cue到她，我傻眼。」對於媽媽的表現如何？她則笑著回答：「應該有到8、90分吧。」接著爆料王彩樺現在的黑髮以及自己的層次剪，其實就是在學aespa成員Karina的造型。

台北市衛生局癌症篩檢宣導活動，王彩樺（右）、黃于庭。（記者胡舜翔攝）台北市衛生局癌症篩檢宣導活動，王彩樺（右）、黃于庭。（記者胡舜翔攝）

由於王彩樺提到aespa時讚譽有佳，不僅誇讚她們長得又美又會跳舞，還很有親和力，因此，被問及看完演唱會後有何啟發，是否也會萌生想往女團發展的想法？她驚喊：「我嗎？那我應該是找寶媽！」引起現場歡笑聲不斷。
 
她也搞笑的呼籲說：「我覺得這就是再看看啦，有機會的話可以和自己的寶貝一起合作，或是有興趣的姐妹想跟我成團的也可以報名！」

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