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娛樂 最新消息

（影音）王彩樺被診斷出「乳房鈣化」 要求女兒少吃炸物、避免塑化劑

台北市衛生局癌症篩檢宣導活動，王彩樺（右）、黃于庭。（記者胡舜翔攝）台北市衛生局癌症篩檢宣導活動，王彩樺（右）、黃于庭。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕王彩樺今與女兒黃于庭出席「開心篩543」癌症篩檢活動，她提到3、4年前曾經被檢查出乳房鈣化，好在後來鈣化點屬良性，即時進行切片手術後無大礙，她呼籲平時做好定期檢查，及早發現就能避免延誤治療。

王彩樺說當時乳房上有9個鈣化點，術後有將近九成被切除，目前就是定期追蹤，不過她5月做全身健康檢查時，被醫生虧說「吃太好」，因此膽固醇過高，好在不用服藥，僅飲食管控就好。王彩樺說與老公的共識就是照顧好身體，避免讓2位寶貝女兒操心，「我也會教我女兒少吃炸物、注意塑化劑問題等，以降低罹癌機率。」

台北市衛生局癌症篩檢宣導活動，王彩樺（右）、黃于庭。（記者胡舜翔攝）台北市衛生局癌症篩檢宣導活動，王彩樺（右）、黃于庭。（記者胡舜翔攝）

此外，王彩樺也透過去飽受C型肝炎所苦長達20年，好在近年醫療進步，有可治療的藥物出現，「前2年有新藥，我吃了2個月的藥，3個月再去做檢查後就好了！我開心到抱著醫生痛哭！」透露起初藥物花費確實昂貴，不過著現在健保已有給付。

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