Ella《為愛鼓掌》房事卡關！喝酒助「性」 口交老公竟GG了

〔記者李紹綾／台北報導〕「Ella」陳嘉樺在MyVideo、愛奇藝、八大性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》與老公楊祐寧面臨性生活不如意，為了成功「買可樂（意指make love）」求神拜佛、尋求性治療師諮商，挑戰自慰課、按摩棒試用等性愛教學，為了「性福」使出渾身解數。

Ella（左）在《今夜一起為愛鼓掌》為了房事，找到性治療師楊謹華（右）諮商。（壹壹影業提供）

Ella飾演的「青語」與老公楊祐寧床事不順，為了順利「恩愛」，靠著酒精助「性」，她信誓旦旦說：「這一次一定可以，我幫你。」正在替老公口交時，卻因喝太醉狂吐，讓滿身穢物的楊祐寧驚恐不已，原以為可以找上性治療師諮商，卻發現性治療師竟然是高中時曾看不順眼的楊謹華，讓她差點逃跑。

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楊謹華（左）在《今夜一起為愛鼓掌》擔任Ella（右）的性治療師。（壹壹影業提供）

兩人初次合作，戲外看對方「很順眼」，楊謹華分享：「Ella是一個很容易熟的女生，就感覺她好像是已經認識滿久的朋友，在她面前什麼都可以聊。」透露兩人經常大聊養生秘訣與分享美食，個性十分相像。

Ella也大讚楊謹華很真、很單純，她說：「我印象深刻曾經有場戲導演請她數十秒再走進去鏡頭中，沒想到她真的一根、一根折手指在數，真的太可愛了吧！害我被傳染也跟著張開我的手指頭讀秒。」雙姝好感情可見一斑。

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