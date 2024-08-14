花花染毒復工不見人影 阿沁護妻曝實情：希望她多休息

（右起）阿沁、文慧如、邱紫庭為FIF打歌舞台《夏日冒險Summer Adventure》待來精彩演出，也期待歌壇新勢力能藉此一展歌喉。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕F.I.R.飛兒樂團吉他手「阿沁」黃漢清今（14）為FIF打歌舞台《夏日冒險Summer Adventure》熱唱創作神曲《我很好騙》、《月牙灣》等作品，帶動全場大合唱，而老婆花花原定出席主持，卻臨時抱病缺席，他心疼透露老婆上吐下瀉，「站在老公立場，希望她好好休息。」

花花昔持毒遭逮惹議，近日發文回應網友霸凌，對此阿沁無奈地說，「該寫的都寫在上頭（社群）了」。而羽球天后戴資穎飆唱《月牙彎》影片翻紅，他大讚：「真的唱得很好，A-Lin也有翻唱過，A-Lin之後就是戴資穎了。」希望未來若有機會可以合作。

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Elkie與歌迷同歡，樂見台灣終於有了打歌舞台。（記者陳奕全攝）

「Elkie」莊錠欣昨準備許多曲目與歌迷同歡，她提到韓國有很多KPOP專屬的節目，終於在台灣也等到了；剛出道的邱紫庭則帶來兩首尚未發表的新歌，很榮幸第一期就被邀約登上榮譽的舞台；文慧如開心FIF的舞台讓樂壇新勢力能初試啼聲，自己也迫不期待推薦其他歌手朋友來參與。

眾星為FIF打歌舞台《夏日冒險Summer Adventure》演出進行彩排。（記者陳奕全攝）

而電視節目《未來少女》節目中，最終集公演奪冠的「日光之橙」以實力女團小分隊「ELL&s」由日光之橙的成員玉歆Theia擔任隊長，切里Cherry擔任副隊長、艾許Ashlee、閃閃Shan、若熙Rosie共同組成，這支新生代女團也以她們獨特的風采和實力，在FIF打歌舞台呈現精湛的演出。而啦啦隊女神宋宋、最香女團「MEME」、楊曉帆、各務禮美奈也同場互動，為粉絲與IDOL之間，創造一場屬於彼此的永恆回憶。

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