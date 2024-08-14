007候選人變身蜘蛛人死對頭！《獵人克萊文》保證血流成河

盛傳為下一任007接班人的亞倫泰勒強森在《獵人克萊文》化身蜘蛛人死對頭。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威經典惡棍英雄、將蜘蛛人強大死對頭搬上大銀幕的《獵人克萊文》，今（14）日推出最新R級（美國的限制級）預告，電影由好萊塢新一代魅力男星、呼聲極高的「007候選人」亞倫泰勒強森主演，將於年底壓軸登場，他更喊話「一定會血流成河！」

該片將是今年繼《死侍與金鋼狼》後另一部備受期待的R級超級英雄電影，預告中他用尖牙插爆敵人頸動脈，和捕獸夾爆頭的血腥畫面，令人期待這部專屬成人的超級英雄片的極限到底在哪，血肉橫飛的打鬥場面也將忠實呈現克萊文殘暴的一面。

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最新曝光的預告最讓粉絲興奮的，莫過於犀牛人的變身型態，如巨人般的龐大身軀、岩石般的堅硬皮膚，和頭頂的尖銳犀牛角，能夠頂起高速行駛中的卡車，近乎無敵的犀牛人將成為獵人克萊文最強悍的對手。

此外，影帝羅素克洛在片中飾演影響克萊文一生的父親，在這個權威家庭中成長的克萊文，掙扎著獲得父親的認同和尋找屬於自己的使命，並且在復仇的路上矯正地下世界的秩序。而亞倫在片中大露精實的完美身材，超猛六塊肌搭上充滿野性的獅子鬃毛披風，毫不留情的殺爆敵人。

對於網友好奇的血腥尺度，亞倫也給出了令人期待的答案：「任何熟悉漫畫和克萊文的粉絲，一定都知道他是一個讓人聞風喪膽的獵人，一位訓練有素的殺手，所以當然，這一定會是一部血流成河的Ｒ級電影！」《獵人克萊文》將於12月13日在台上映。

《獵人克萊文》最新預告：

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