林郁婷憑實力反擊霸凌！波蘭網紅蜜拉讚爆「勝利屬於堅韌頑強的人」

波蘭女孩蜜拉（圖）被林郁婷的運動家精神打動，即使返鄉也守在電視前力挺。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷今（11日）奪下巴黎奧運女子57公斤級金牌，她憑藉實力回應性別爭議，完美反擊這波國際霸凌，讓遠嫁台灣的網紅「波蘭女孩」蜜拉深受感動，她喝采，更以「勝利屬於最堅韌頑強的人」盛讚。

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網紅夫妻檔「波蘭女孩x台灣男孩」蜜拉、士愷今與波蘭家人們守在電視機前，一同關注林郁婷奪金的重要時刻，讓夫妻倆有感而發表示：「這是一面罕見的金牌，不論對台灣，甚至放眼全世界、綜觀古今歷史都是。」

「大家從小到大，多少都有過被冤枉的經驗吧？」針對林郁婷出征巴黎奧運，卻遭到國際霸凌，也讓「波蘭女孩x台灣男孩」相當心疼，認為此舉猶如被同儕、同事、老闆冤枉，無論怎麼解釋都沒有用，明明事情不是那樣，卻要承受罵名，「這也是我們這次奧運，特別感同身受的原因。」

「波蘭女孩x台灣男孩」直言林郁婷在五環殿堂上所受的霸凌，並非教室同學、辦公室同事的等級，而是世界級霸凌，甚至在JK羅琳、川普、馬斯克等國際名人的推波助瀾下，數以億計，來自世界各地，都一同在網路上隨之起舞，謾罵嘲諷。

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不過，林郁婷頂住國際壓力，一路過關斬將拿到金牌，整個過程「波蘭女孩x台灣男孩」全看在眼裡，並盛讚她憑實力印證金牌戰場地Roland Garros中央球場觀眾席的那句標語「勝利屬於最堅韌頑強的人。」夫妻倆向拳后道賀致謝，「我們永遠不會忘記這段故事，恭喜林郁婷，也謝謝妳帶給我們的感動。」

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