《願望》鄒承恩遭母情勒戀情受阻 硬起來「離家出走」捍衛愛情

〔記者李紹綾／台北報導〕鄒承恩在三立八點檔《願望》飾演江宏恩之子，劇中與林萱瑜的戀情遭家人反對，媽媽劉曉憶更用盡各種辦法情勒，他為了捍衛愛情，決定離家出走。鄒承恩表示，自己完全不能接受情勒，笑說也會跟角色「冠傑」做出相同的反抗，只是會聰明一點，先把錢領出來再離家。

鄒承恩（中）在《願望》飾演江宏恩（右）、劉曉憶的兒子。（三立提供）

鄒承恩坦言，原先很擔心自己的台語，但在多位演員及經紀人的「磨練」下，很爭氣地已經漸入佳境，笑說：「開拍至今才稍微鬆一小口氣。」他也把劇本帶回家，一邊陪家人一邊讀劇本，透露老婆很享受其中，未抱怨在家一直讀劇本、練台語，反倒是扮演幫他對詞的角色，「因為以前拍戲她都沒機會幫我對詞，她很怕我一直翻白眼。」

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鄒承恩（中）在《願望》飾演江宏恩（右）、劉曉憶的兒子。（三立提供）

鄒承恩劇中的母親劉曉憶為反對他與林萱瑜交往而不斷哭鬧、情勒，他表示自己的爸媽不會以情緒勒索的方式表達不滿，「爸爸以前比較傳統是位嚴父，不行就是不行，但多半是因為工作上或是禮貌禮儀的要求，幾乎沒有商量的空間。」至於感情的部分，他透露爸媽給的空間很大，還說若有交金髮碧眼的另一半要先告知，好讓他們做心理準備，長大後的門禁也是，只要記得回家就好。

鄒承恩（右）在《願望》遭媽媽劉曉憶（左）情勒。（三立提供）

鄒承恩自認運氣好，除了父母開明，就連岳父母也是如此，他們不會給女兒壓力，反而比較時常叮嚀老婆要多體諒先生的辛苦，最重要是也接受演員這個行業。

鄒承恩（右）在《願望》遭媽媽劉曉憶（左）情勒。（三立提供）

鄒承恩在《願望》捍衛愛情，決定離家出走。（三立提供）

孩子雖然還小，但鄒承恩已確定自己在未來小孩的感情上是絕對不會用情勒這招，「除非他交了一位跟他媽年紀一樣的。那我可能就會跟他促膝長談，因為我沒有很早想當阿公。」他相信情勒絕對是習慣性，特別是有人自己還不知道有被情勒的那種人，「我相信被情勒習慣的人，也可能會莫名的一直接受被情勒這回事。」所以他覺得劇中冠傑很有勇氣說走就走。

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