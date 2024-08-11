柯文哲深陷弊案 486先生2度嗆喊「不要臉」

台灣民眾黨主席柯文哲（中）9日在新竹縣四葉草希望協會成立大會上抨擊藍、綠的政治都是亂喊價。（資料照，記者黃美珠攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席柯文哲近日爭議事件連環爆，除京華城容積暴增案遭質疑，也包含疑用親信開公關公司洗錢、妻子陳佩琪拿兒子當人頭開公司涉違「公務員服務法」，以及競選經費遭廠商揭露做近千萬假帳，曾是忠貞民眾黨員、今年4月才被開除黨籍的團購電商名人「486先生」陳延昶也公開怒嗆柯文哲。

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486先生10日在個人臉書轉貼《自由時報》報導「民眾黨涉假帳、洗錢爭議連環爆 爭議緣由進展一次看」，點名柯文哲深陷5大弊案，嗆喊：「真的不要臉的政客，滿嘴仁義道德但滿肚子男盜女娼。」

486先生不只一次對柯文哲表達不滿。（翻攝自486先生臉書）

藉著發文，486先生又憤憤不平說：「把我終身會費1萬元還來，你們這對夫妻真是賊頭賊腦阿！不要臉的政客。」他發文2度嗆喊「不要臉」，486先生似乎對於柯文哲非常不爽。

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據監察院政治獻金公開查閱平台顯示，柯文哲在去年總統競選經費支出上，有2筆授權金各為250萬元、450萬元，另還有一筆300萬元商品授權使用費與一筆300萬元商品使用授權費，共計1300萬元的「授權費用」，支出對象為「木可公關行銷有限公司」。

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媒體人黃暐瀚質疑，柯身為候選人，應是木可公關給權利金才對，怎麼會反過來，讓柯總部給木可公關1300萬元的授權金？網紅四叉貓則指出，木可公關公司負責人李文娟，曾任柯文哲競選總部的財務總管。

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民眾黨6日回應，柯文哲在競選期間，每一筆款項，不論收入支出，皆清楚如實申報，並依法申報監察院，網路都可查詢，毫無模糊空間。

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