林郁婷金牌戰前被酸！波蘭網紅「留言提醒選手、譙爆國際拳總」

「波蘭女孩x台灣男孩」發聲力挺林郁婷，並向波蘭選手喊話。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運遭抹黑性別，她無懼輿論一路挺進金牌戰，明（11日）凌晨將展開拳擊57公斤級決賽，對上波蘭選手，對手卻在賽前發文嘲諷，稱自己是「最後一個爭奪金牌的女人！」對此，在台網紅「波蘭女孩」也看不下去，與台灣丈夫一同發聲力挺林郁婷。

針對林郁婷賽前遭同為波蘭人的選手Julia Szeremeta嘲諷，網紅夫妻檔「波蘭女孩x台灣男孩」蜜拉、士愷公開發聲力挺林郁婷，他們強調：「我們很重視正確的、關於台灣的資訊，因此不得不去留言提醒。」

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林郁婷（圖）出征巴黎奧運，週日凌晨將與波蘭選手爭奪金牌。（特派記者陳志曲攝）

「波蘭女孩x台灣男孩」表示他們透過留言向Julia Szeremeta喊話，希望週日的金牌戰會是一場精彩的決賽，同時也指出「IBA」國際拳擊協會至今未提出任何有關林郁婷性別的證據，他們痛批：「沒有證據的指控就是謠言。」

「波蘭女孩x台灣男孩」夫妻檔強調彼此都和台灣、波蘭有連結，也清楚及了解兩地的文化和語言，希望比賽能夠公平且精彩的舉行，並再次喊話Julia Szeremeta，「如果她還有任何疑問，歡迎與我們聯繫，我們願意提供她所有的資訊。」

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