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娛樂 最新消息

宇多田光開唱！男粉碎性骨折也要來 濱崎步粉絲竟來踢館？

楊姓男大生拄著拐杖，也要來看宇多田光演唱會。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本國民歌姬宇多田光今起在台北小巨蛋演出兩天，下午儘管下了一場大雨，仍無法澆熄粉絲的熱情，其中一位男大生上個月因為車禍，導致小腿粉碎性骨折，但仍從苗栗上來台北，一睹女神風采。

這位22歲的楊姓男大生因為動畫電影《福音戰士新劇場版：終》的《One Last Kiss》而喜歡上宇多田光，今天現身小巨蛋場外還拄著柺杖，「我覺得說下次可能沒機會了！怎麼樣也要來！」他透露自己第一輪就幸運抽到票，開心地向朋友炫耀。

來自台北的大沼母女檔今天拋下大兒子，一起來看宇多田光。（記者廖俐惠攝）

另一對來自台北的母女檔在場外與宇多田光看板合照，其中媽媽從以前就聽過宇多田光的歌曲，如今好像回到了過去，「其實是我兒子喜歡，可惜兒子沒抽到票，今天只好捨棄他。」至於26歲的女兒也因為《First Love 初戀》喜歡，期待聽到《automatic》等歌曲。

台北吳先生、湯先生結伴同行，吳先生透露自己從國中就喜歡宇多田光。（記者廖俐惠攝）

台北吳先生、湯先生此次也是結伴同行，尤其40歲的吳先生從國中就開始聽宇多田光的歌曲，「第一張《First Love》就開始聽了，那時候沒錢買CD，這是我第一次要看海外的歌手，我很期待她的現場表現，最期待《初戀》，請她持續唱更多歌給大家聽。」

黃小姐盛裝打扮來看宇多田光，卻自爆同時也是濱崎步粉絲。（記者廖俐惠攝）

出身屏東、台北工作的35歲黃小姐今天特別以宇多田光演唱會的主視覺做妝容、服裝的搭配，她笑說其實自己也是濱崎步的粉絲，2001年濱崎步與宇多田光的「328大戰」，她兩個都支持，第一張買的宇多田光專輯正是《Distance》，這張唱片現在留在家裡長白蟻了。

對於抽到票，黃小姐感謝上天，「我喜歡她超過23年，從國小到現在，最期待《automatic》、《First Love》，希望她能多多來台灣開唱，看看場外歌迷盛況空前，20年老鐵粉還是很支持她！她終於動起來了！」

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