從孤兒終成王！《獅子王：木法沙》揭木法沙與刀疤兄弟情

年幼的皇室繼承人塔卡（左）在《獅子王：木法沙》救了流浪的木法沙。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼年底壓軸鉅獻《獅子王：木法沙》，今天在迪士尼D23博覽會曝光全新預告，故事由拉飛奇為辛巴與娜娜的小獅子女兒琪拉雅敘述榮耀國傳奇木法沙一生的故事，以回述方式呈現，帶領觀眾見證木法沙從孤兒變成獅子王的偉大傳奇。

《獅子王：木法沙》揭開刀疤與木法沙兄弟情。（翻攝自YouTube）

在《獅子王》裡善妒的刀疤曾是皇室繼承人塔卡，在幼時拯救了徬徨漂泊異地的木法沙，這場相遇開啟了一場不凡的旅程，兩人也建立起兄弟情誼。友情將牠們緊緊相連，相互扶持抵抗致命的威脅，但獅子王終究只有一個，命運考驗著牠們，最終在生生不息的循環中，找到自身定位。

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碧昂絲女兒布魯艾薇卡特為《獅子王：木法沙》中，辛巴與娜娜的小獅子女兒琪拉雅獻聲。（翻攝自YouTube）

這次的明星配音陣容包括艾倫皮爾、小凱文哈里遜、約翰卡尼、賽斯羅根、比利艾西納、唐納葛洛佛、麥茲米克森等人，流行音樂天后碧昂絲也再次回歸為娜娜發聲，更帶上女兒布魯艾薇卡特為琪拉雅配音。《獅子王：木法沙》將於12月19日搶先全美在台上映。

《獅子王：木法沙》D23搶先版預告：

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