《康熙來了》回歸破局...蔡康永突「宣布退休」：已經做夠了

《康熙來了》是許多民眾敲碗回歸的綜藝節目。（資料照，中天提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名綜藝節目《康熙來了》由小S和蔡康永主持，2016年熄燈至今在觀眾心中地位仍無法被取代，早前製作人詹仁雄曬出和兩位主持人合照，讓網友紛紛敲碗節目重出江湖。怎料，還沒等到好消息，蔡康永就宣布引退，直言「我退休了。」拋下震撼彈。

相關新聞：《康熙來了》回歸卡關！詹仁雄鬆口「蔡康永、小S」合作意願

請繼續往下閱讀...

今年是《康熙來了》20周年。根據《壹蘋果新聞網》報導，蔡康永表示，原本與小s規劃可做三集特別版，「但製作人詹仁雄太興奮，和電視台談了做1季，這個長度超出我和熙娣的預期，整件事只好作罷。」

製作人詹仁雄過去與兩位主持人合照，讓粉絲敲碗《康熙來了》回鍋。（翻攝自臉書）

而蔡康永宣布：「我退休了」，表示他現在不想做事，對於主持節目他認為已經做夠了，目前想把生活重心放在寫書上面。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法