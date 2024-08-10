羅嘉翎淚灑奧運！男友邱相榤心疼發聲 王齊麟反被虧爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕「國民女友」羅嘉翎代表台灣出征巴黎奧運，在8日跆拳道女子57公斤級帶傷上陣，苦戰兩回合後止步於16強，她賽後難掩失落情緒忍不住潰堤。對此，羅嘉翎的男友邱相榤見狀後相當心疼，並發文安慰女友表示「辛苦了」，沒想到，意外釣出未來的搭檔王齊麟現身回應。

羅嘉翎首戰落敗後在奧運場上淚崩，受訪時仍難過落淚。（特派記者陳志曲攝）

羅嘉翎去年亞運就受到左腳疲勞性骨折傷勢影響成績，休養後沒有達到痊癒的程度，但她又是跆拳道項目握有參賽資格的台灣選手，因此決定負傷出征巴黎奧運，不過最終止步於16強，賽後忍不住難過情緒淚崩。

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羅嘉翎（右）出征巴黎奧運止步於16強痛哭，男友邱相榤曬甜蜜合照打氣。（翻攝自Threads）

羅嘉翎首戰落敗後，男友邱相榤也感到相當不捨，更曬出兩人的背影合照，呼喚女友表示：「辛苦了！我只希望妳能健康回來。」感人的發言，立刻吸引新搭擋王齊麟現身回應：「好甜！」讓許多網友紛紛笑虧：「你跟10元也不遑多讓喔」、「你和啦啦隊女友更甜吧！」

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