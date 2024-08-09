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娛樂 日韓

韓網怒了！防彈SUGA酒駕「比金賽綸還醉」 恐吃5年牢飯

BTS防彈少年團的SUGA曾經風光站在聯合國上演講，如今卻做出酒駕這等最惡劣示範。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團BTS防彈少年團成員SUGA在服兵役時酒駕上路，韓媒最新報導指出，酒精濃度竟高達0.227%，比酒駕女星金賽綸的0.2%還要高，已達吊銷駕照的標準，可能還得坐5年牢。

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先前傳出SUGA駕駛的是電動滑板車，不過根據《Dispatch》報導，首爾龍山警察署證實，SUGA駕駛的是電動機車（Scooter），並不屬於個人運輸裝置PM （Personal Mobility）的範疇，PM的時速低於25公里、重量小於30公斤。

依照SUGA的狀況，將適用於與一般汽機車相同的刑事處罰。根據韓國法律，酒精濃度在0.2%以上，可處2年以上、5年以下的有期徒刑，或韓幣1000萬元至2000萬元（約台幣23至47萬元）的罰金。

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不過SUGA聲稱只是喝了一杯啤酒、騎了一會兒車，結果卻被爆料酒精濃度高達0.227%，甚至有網友批評他的聲明避重就輕，掀起輿論撻伐；另一邊除了有粉絲為他護航，也有人崩潰又心碎，不知道該如何是好，並勸自家粉絲別再護航，這時候最好噤聲。不過酒駕的嚴重性，可不是一句「沒有撞到人」就能倖免於難的。

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