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娛樂 電視

金鐘戲王足球員夢破滅！莊凱勛吐露「沒錢退隊」抱球痛哭

莊凱勛小時候志願是成為足球員。（公視台語台、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘迷你劇戲王莊凱勛和鍾承翰在公視台語台、華視新戲《無罪推定》中飾演律師，為冤獄心力交瘁，卻換來無力挽回的結果，2人分享現實生活中奔波勞苦結果卻不盡人意的經歷，莊凱勛小時候志願是成為足球員，努力練習了4年，卻因無法負擔出國比賽的費用只能退隊，回家躲起來抱著足球哭了很久，「從那一刻開始，就放棄足球夢，體會到大人世界的很多現實跟無奈，一夜長大。」

鍾承翰則回想到，以前打工時騎機車被貨車撞，肇事者僅陪同到醫院就醫後就此消失，鍾承翰從醫院到法院四處奔波，還到對方給的地址找人，沒想到連地址都是假的，讓他無奈地大嘆「中間來回跑了很多次法院，判決也下來，人卻找不到。」

鍾承翰在劇中是為解救黃鐙輝不遺餘力的人權律師。（公視台語台、華視提供）

此外，黃鐙輝戲裡含冤入獄遭判死七次，在預告中遇上警察臨檢，一句「我沒殺人」便掀桌逃跑，這個舉動讓警方更加誤會他就是犯人，百口莫辯又苦無證據的黃鐙輝遂展開了一段十六年的牢獄之災。

黃鐙輝說：「誤會通常就是沒有直接面對。」有一次從其他人口中聽到自己被謠傳耍大牌，傻眼表示當下真的沒有聽到對方跟自己打招呼，也馬上就去找當事人解釋將誤會解開。

黃鐙輝戲裡含冤入獄遭判死七次。（公視台語台、華視提供）

楊小黎則分享有一次主持活動後，客戶主動熱情的跟她打招呼遞名片，此舉卻引來公關公司老闆誤會，對楊小黎破口大罵認為她想搶客戶，楊小黎委屈的哭著解釋但對方依舊不信，事後她更加努力，證明自己的成功不需要靠奧步。

《無罪推定》自8月11日起每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus等串流平台。

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