台灣人跟風「霸凌林郁婷」 蕭彤雯怒：被仇恨值蒙蔽的弱智

「台灣女兒」林郁婷。（本報資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「台灣女兒」林郁婷在巴黎奧運一路過關戰將，卻無辜被捲入性別爭議，包括《哈利波特》作者JK羅琳、土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）都對她猛力攻擊，雖然大多數台灣人都站在林郁婷這邊給予百分之百支持，但卻有部分人也在林郁婷性別上做文章，此舉引起前主播蕭彤雯不滿，今（9）日發文抨擊：「你們到底有什麼毛病」？

前主播蕭彤雯發文替林郁婷抱不平。（翻攝自臉書）

蕭彤雯說：「我真的不懂，為什麼會有跟林郁婷依樣持中華民國護照的人，也在她的性別問題上作文章？還跟著說什麼『對女性運動員不公平』」？蕭彤雯認為林郁婷完全符合線性國際奧會參賽資格，且所有性別疑慮相關影射都拿不出證據，這根本就是汙衊造謠。她更進一步指出國際奧會覺得林郁婷沒問題，被誣指的林郁婷要證明什麼？這跟愛不愛國、挺不挺自己人無關，就是邏輯問題！

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其他國家對林郁婷的霸凌，可以用彼此有利害關係解釋，但蕭彤雯不解的是和林郁婷一起在台灣生活還講些有的沒的，這些人根本「沒腦沒判斷力沒邏輯，才真正是被莫名其妙的仇恨值所蒙蔽的弱智」。

【蕭彤雯全文】

我真的不懂，為什麼會有跟林郁婷一樣持中華民國護照的人，也在她的性別問題上作文章？

還跟著說什麼「對女性運動員不公平」？

首先，她完全符合現行國際奧會參賽資格。

其次，各種性別疑慮的相關影射，沒有一樣拿得出證據，這本質上就是誣蔑造謠。

她就不是！安這麼多可能性給她，現在是怎樣？真把她當生化人了？

最後，那些說「為什麼不出示某某檢測結果，就可以證明自己的清白呀」的人：

我今天可以無端指控你偷我東西（理由是去年也有人說你偷他東西但他沒證據），

然後要你自己想辦法證明你不是嗎？

沒有任何證據的指控，連檢察官都不會起訴！你何須證明？

國際奧會現在就檢察官啊！

他就覺得林郁婷沒問題，那被誣指的郁婷需要「自己」去證明什麼？

這跟愛不愛國、挺不挺自己人無關，就是邏輯問題！

某些參賽國家及國外網路上的各種霸凌，我可以理解，因為他們有利害關係，

有些打著什麼女權旗幟的，

說穿了、我就問一句：如果這兩位女拳手是代表他們國家打進奧運金牌戰，

你認為他們會這樣嗎？

那請問和林郁婷一起在這塊土地上生活，還跟著講些有的沒的的人，

你們到底有什麼毛病？

這事兒可不是「支持=瞎挺」、「逆風=優越」！

沒腦沒判斷力沒邏輯，才真正是被莫名其妙的仇恨值所蒙蔽的弱智！

#林郁婷加油 #自己的選手自己挺

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