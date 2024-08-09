國光女神許薇安辣穿比基尼搭郵輪！意外驚見「遊客落海」嚇壞

許薇安透露自己搭乘郵輪竟遇遊客落海事件。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國光女神」許薇安擁有甜美臉蛋及傲人上圍，日前她在社群分享自己穿著比基尼搭郵輪的美照，沒想到昨（8）再度發文自曝疑似遇上挪威郵輪男客落海身亡事件，更透露自己看見有其他遊客意外拍下的落海影片，讓她驚呼「是不是要去拜拜」。

許薇安坦言被嚇到想去拜拜。（翻攝自IG）

許薇安透露自己搭的郵輪遇上事故，在回房間換泳衣的途中發現，「好多海航人員跟船上的警察還是啥的，在某間房間拍照跟紀錄還貼了封條⋯我想會不會就是今天落海的⋯因為他的房間也是陽台房，所以我經過了第一現場⋯阿彌陀佛」。

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許薇安隨後再度發文，表示自己看見了其他遊客意外拍下的落海畫面，嚇到詢問網友，「那個各位，我看到影片了啦！剛好拍到人落海的影片也太可怕，是不是要去拜拜⋯」。貼文曝光後，網友們紛紛驚呼，「居然有人拍到」、「拜一下比較好」、「要！畢竟你也有嚇到」。

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