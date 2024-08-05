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娛樂 最新消息

麟洋配連莊奪金 十元獨家曝王齊麟超閃自拍照

麟洋配連莊奪金後，「十元」陳詩媛搶先在IG限時動態曬出男友王齊麟曬金牌帥照。（翻攝自陳詩媛IG）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣黃金羽球男雙李洋／王齊麟昨（4）日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以3局擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，完成二連霸，也是史上首對完成連霸的羽球男雙，頒獎後王齊麟躺在球場曬出金牌，照片竟是由他女友、樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛公開的。

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王齊麟（左）4月認愛啦啦隊女神十元，兩人高調曬恩愛。（翻攝自IG）

麟洋配成功二連霸拿下金牌。十元隨即在IG發布限時動態，火速曬出王齊麟躺在比賽場上、拿金牌開心自拍照片，照片中的王齊麟露出潔白牙齒、手上緊握金牌，被十元「獨家」搶先公開，果然是全台大獨家。

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而在賽後，王齊麟也越洋連線在台北車站球迷，當場被問會不會求婚？當場王齊麟害羞表示：「我們應該會一步一步來。」

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