王齊麟連莊奪金牌 女友十元IG被洗版「可以嫁了」

王齊麟（左）摘金被問會不會向女友十元求婚？他害羞表示：「我們應該會一步一步來。」（翻攝自陳詩媛IG）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣羽球黃金男雙李洋／王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以21：17、18：21、21：19擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，奧運跨屆12連勝摘金，賽後王齊麟越洋連線被問會不會向女友、樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛求婚？當場王齊麟害羞表示：「我們應該會一步一步來。」

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王齊麟鬆口「我們應該會一步一步來」，讓網路全炸鍋湧入十元IG，隨即釣出大批網友粉絲瘋狂吶喊：「恭喜金牌太太！」還有更多人跟進留言猛虧十元「可以嫁了」、「二連霸，這下10元真的可以嫁了！」

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台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（記者陳志曲攝）

看著王齊麟二度拿下奧運金牌，十元之前也透露認識他以來，看過男友最放鬆時刻，就是確定取得奧運資格的那一天，「記得他重複算了好幾次積分後開心的跑來跑去跳著舞，興奮的跟家人夥伴們分享喜悅，但又馬上開始討論著接下來該加強什麼訓練」，對王齊麟有著滿滿愛意。

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