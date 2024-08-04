麟洋配金牌戰「中國拒播」！ 財經網美指1點諷：連看都不敢看

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟巴黎奧運金牌戰，表定台灣時間晚上10：10轉播開打實況。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟金牌戰今晚（台灣時間22：10）即將登場，對比台灣民眾摩拳擦掌準備觀賽，中國卻傳央視不直播這場金牌殊死戰，中國體育解說員孫寧智在微博證實，金牌賽因「敏感原因」無訊號。對此財經網美胡采蘋發文表示：「就這樣到底還能恐嚇誰啦。」

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胡采蘋發文酸中國沒膽。（翻攝自臉書）

胡采蘋在臉書專頁「Emmy的追劇時間」發文狠嗆中國不轉播羽球金牌戰一事，「這就是為什麼說了七十年打台灣都沒有打，你連看都不敢看，球是圓的誰贏不一定啊，全台灣都是輸贏不計闔家觀賞歡樂加油，但你們就連看都不敢看一眼。」

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網友也在留言處附和「這時候VPN全塞車了！」、「證實：沒有那種體育歸體育！！」、「怕台灣加油 響徹雲霄」、「不知道是怕輸還是怕滿場對台灣的加油聲」、「他們連加油聲都承受不了。」

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