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娛樂 最新消息

奧運金牌在眼前 王齊麟不忘網路海巡

台灣羽球好手王齊麟（中）休息時不忘在網路上海巡，紓解壓力。（特派記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋台灣時間今（4）晚十點將爭奪金牌，雖然壓力極大，但王齊麟賽前不忘在網路「海巡」，在網友的留言下回覆，許多人都滿心期待自己運氣夠好，能得到王齊麟親自留言回覆。面對網友的熱情加油，王齊麟也說：「我都會看見」。

王齊麟在threads上獲得「海巡隊長」美稱。（翻攝自threads）

王齊麟在threads上不斷海巡，原來他是趁著比賽空檔一邊休息，一邊回覆網友提問、留言、加油，這樣讓他獲得「海巡隊長」封號。日前就有網友替麟洋配加油時許願，「希望我也可以被（王齊麟）看見」，得到王齊麟本人回覆：「每一位我都會看見的」。

相關新聞：名律師反擊酸民 另類加油方法為「麟洋配」集氣

台灣羽球黃金組合王齊麟（左）、李洋今晚爭奪奧運金牌。（特派記者陳志曲攝）

「（王齊麟）在巴黎不比賽時在做什麼」，王齊麟回答：「躺在床上思考人生」；「今天在打（比賽）的時候在想什麼」，王齊麟笑稱：「想著我等等吃幾個漢堡」，可愛自然的留言讓網友笑翻，也覺得和台灣球王的距離更近一些。眼尖的網友笑說，網其麟在泡冰水休息時，好像就會開始他的網路海巡，王齊麟幽默回答：「這都被你串聯起來」。

今晚金牌戰就在眼前，希望王齊麟如果在海巡，自由時報娛樂頻道為麟洋配加油！

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