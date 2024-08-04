韓男團「TST」先後爆出醜聞 曾來台徵選行為令人心寒

崔祐寧。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男團「一級秘密」（後改名TST）醜聞不斷，2017年出道前還曾經來台灣徵選新成員，還上電視宣傳。這個團體先後有成員涉嫌性犯罪，甚至有成員驟逝，目前狀況形同解散。

崔祐寧。（翻攝自X）

28歲前成員崔祐寧被前女友控告偷拍性愛片18次，共有3人慘遭毒手，檢方後對崔祐寧求刑3年，首爾西部地院今（4）宣布本月30日進行最後宣判。韓媒雖未指名道姓但給出「2017年出道」、「5人男團」、「崔姓rapper」等線索。崔祐寧被指控2022年7月至2023年5月與前女友交往期間，鼓勵前女友發生性行為時戴上眼罩，接著用靜音相機APP偷拍共18次。去年7月崔祐寧故技重施又偷拍一名在酒吧認識的女性，拍下對方僅著內衣背影4次，檢方以違反性暴力犯罪防治法起訴崔祐寧。

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首爾西部地院今年6月29日開庭時，求處崔祐寧3年刑法，並請法官加重刑罰。崔祐寧本人表示:「我親身感受到這是多麼令人心寒，我做了不該做的事情。」

李庚河。（翻攝自X）

崔祐寧本人2017年以一級秘密成員身分出道，2019年以健康出問題中斷活動，後退出演藝圈。同團隊友李庚河在2017年出道沒多久即爆出性騷擾未成年少女，李庚河本人亦坦承犯行。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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