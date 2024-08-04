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娛樂 最新消息

Ozone攻蛋2成員鬧不合！全體淚灑舞台祭「兩週年寵粉大禮」

Ozone慶功上驚喜公布即將發行首張正規專輯。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣男團Ozone昨舉辦「World Top」演唱會攻蛋成功，在小巨蛋熱跳3小時超過50首歌曲，帶來嘉年般的絢麗夜晚，粉絲的熱情讓全場陷入一片紫海，Ozone演出尾聲都忍不住激動潰堤淚灑舞台。隨首場萬人售票演唱會圓滿落幕，Ozone在慶功上驚喜透露接下來活動一波接一波。

Ozone昨談起演唱會難忘時刻，子翔坦承在高空皮條時險些失手，「還好一切順利完成，謝謝文廷讓我有機會達成新的成就。」文廷也說飛出舞台時，看到坐在第一排的姊姊用驕傲和肯定的眼神看著他；哲言難忘組搖滾樂團演出到《憨人》時，台下一片手燈光芒看了相當激動；佳辰則感謝嘉賓藍心媚相挺，「謝謝心湄姐陪著我們完成了非常好玩且寶貴的經驗。」演場會最忙成員煥鈞加碼苦練殘影棒和POI，慶幸沒有失誤完美演出；祖安也直呼社群舞力時刻真的花了很多心思安排。

「World Top」演唱會尾聲，Ozone全員哽咽。（記者胡舜翔攝）

而演唱會尾聲全員哽咽，子翔直呼這陣子大家都長大了；哲言自招密集排練的這兩個月很討厭Ozone的成員，「大家壓力很大，講話很衝，很多爭吵，我情緒不好講得話真的很傷人，我也很討厭我自己。」佳辰更坦承和文廷吵了2天，演唱會早上兩人一句「沒事了」才終於和好；煥鈞則因忙到分身乏術回家忍不住崩潰大喊「好累」，不過昨晚讓他覺得一切辛苦都值得。

祖安感性地說爸爸跟阿嬤第一次到現場看他演出，「在夢想的道路上花了很多心力，沒有那麼多時間能夠陪伴家人，但家人們一路上默默支持著我，很對不起也謝謝你們、我愛你們。」文廷哽咽透露自己脫稿演出，去年夢到阿嬤坐在小巨蛋舞台左邊觀眾席看他表演，今晚相信阿嬤也在看著他，且所有家人都來了。

Ozone小巨蛋攻頂後，驚喜公布即將發行首張正規專輯，專輯在出道兩週年當天（9/13）全面數位上架，實體專輯同步開始預購，更透露將在10月展開全台簽唱會，專輯除了出道至今發行的所有歌曲外，還收錄兩首全新歌曲，總計20首歌，將Ozone一路以來的努力及成果一次打包，作為出道兩週年禮物送給一直背後支持的O.A.O.們。

高空皮條演出讓子翔、文廷直呼難忘。（記者胡舜翔攝）

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