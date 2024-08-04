印度神童阿南德來台 命理師江柏樂開酸「賺錢」

阿南德近日造訪台灣。（資料照，唱戲世界娛樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕多次預言國際大事成真而聲名大噪印度神童、占星預言家阿南德（Abhigya Anand），近期到台灣訪問，並已接受電視新聞台專訪，知名命理師江柏樂今（4）日開嗆阿南德，「會來台灣根本是來賺錢的。」

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阿南德以占星學預言聞名全世界，多次神準預言許多國際重大事件，近日造訪台灣，接受訪問時也預言台灣國運和台海危機發生的時間點，他強調：「我確信台灣人會為自己的主權而戰，台灣是世界上光明與民主的燈塔，它必須留下，也一定會留下。」

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不料命理師江柏樂上午透過個人臉書粉專「江柏樂風水好好玩」發文表示：「印度神童比較準，還是命理師詹惟中，我個人認為詹惟中比較厲害，至少他的紫微斗數還是不錯的。」

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江柏樂接著又說，阿南德今年預言台灣3次，會有3次災禍，結果1次都沒有 、「如果不是為了賺錢操作，他會來台灣，根本是來賺錢的。」

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