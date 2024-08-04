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《塑膠花》高捷逃亡遭警舉槍威嚇 面露絕望中彈倒地

高捷在《塑膠花》面臨警匪對峙。（Hami Video提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳慷仁、李沐在Hami Video《塑膠花》飾演亡命鴛鴦，日前播出大結局，創下開播來最高收視紀錄，觀看人數飆升至首集5倍。然而劇中不只吳慷仁和李沐的命運引起熱議，「大鶴」林鶴軒和高捷的角色更是受不少觀眾喜愛和支持。

高捷飾演的「賴打」在最後一集面臨被警方包圍的大型槍戰對峙場面，多年來身為戲劇界「角頭」代表的他，在片場見識過各種「大風大浪」，此次遭警方舉槍威嚇時，再度展現他充滿浪子魅力的絕望神情，他表示拍攝該場戲時不只是盡力演出中槍的逼真感，更多是內心情感的掙扎，他下戲之後和導演鄭雅之討論，「或許他一想到自己的女人和沒有出生的寶寶，可以選擇束手就擒，應該是罪不致死，服刑之後還可以出來見到妻小。」展現他私下同為人父的鐵漢柔情。

「大鶴」林鶴軒（左）、周予天在《塑膠花》於偵訊室上演攻防精采對手戲。（Hami Video提供）

大鶴林鶴軒對於飾演的角色「阿弟仔」相當有共感，阿弟仔劇中被警方逮捕後，與童年摯友周予天飾演的警察重逢，終於一吐長久以來累積在心中的懊悔與鬱悶，精彩演技大受好評，讓觀眾感受到他內心深處的掙扎和渴望，大鶴在看完大結局後心疼說：「一事無成的人生也有值得被愛的機會吧？」

「大鶴」林鶴軒（中）相信《塑膠花》的「阿弟仔」即使一事無成仍值得被愛。（Hami Video提供）

大鶴在社群表示，自己演過的作品中特別偏愛「阿弟仔」這個角色，「在貧困且破碎的家庭裡長大，連夢想都是脆弱的，他害怕無法爬出階級複製的牢籠，開朗的外表底下，是為了隱藏其不自信的自己。」他感慨說：「原本就沒有意義的人生，只能繼續沒有意義下去。以為終於抓住機會可以掙脫這一切，終究用盡全力還是徒勞。」希望觀眾也能和他一樣看到角色的「可愛」之處，「即使這樣的阿弟仔，還是期待被愛的吧？我覺得他需要被愛，因此我愛他。」

高捷在《塑膠花》面臨警匪對峙。（Hami Video提供）

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