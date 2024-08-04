鬼門開！阿嬤最愛鄉土版「鬼怪」 獵奇傳說網友狂讚：編劇是人才



方妍心在「無面媽」演出心懷冤屈的苦命媽，死後被人把嘴巴縫起來，以防她到處尋仇。（翻攝自臉書）



〔記者蕭方綺／綜合報導〕今是農曆七月一日鬼門開，又到了陰間的朋友們「放風」的時刻，說到台劇的「鬼怪」，當然少不了播出23年、累積超過5000集的《戲說台灣》，這部戲堪稱是每個人的童年回憶，劇中內容主要講述台灣的獵奇傳說故事，不論是魂飛魄散、降伏收妖、被鬼附身等題材，只要你想得到的角色和內容，都能在戲裡面看到，被網友譽為「阿嬤最愛系列，沒有之一」，顯見它深植人心的魅力。

四方和龔明輝詮釋黑白無常，造型俗氣但一眼就能辨別。（翻攝自臉書）



林佳瑾在劇中扮演媽祖，寓意是勸人為善，勿做壞事。（翻攝自臉書）



《戲說台灣》網羅民間傳說，無論是「天燈媽祖」、「蟾蜍精遊地府」等題材，共通點都是鄉土味爆棚，鮮豔服裝配色跟假髮，搭配俗擱有力的佈景配置，但都不忘「勸人向善」的核心概念，從2001年播到現在，可說是陪著許多人長大的節目無誤，加上劇情故事無奇不有，讓人可謂百看不膩啊。

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王信翔在「濟公戲金蟾」中是隻用金銀珠寶增進功力的蟾蜍精。（翻攝自臉書）





苗真（左）和李飛在「仙公祖大腳印」中都是蟾蜍精。（翻攝自臉書）



播了超過20年，《戲說台灣》收視率依舊屹立不搖，劇情除了鬼怪也不忘惡搞，像是在「土地公種慧根」單元中，劇中死去的男主角到了陰曹地府，為了還陽復活，決定向閻羅王「獻寶」，沒想到男主角竟披上「食神」服裝，製作鮮奶油蛋糕，而閻羅王看了大喊「我以後吃不到怎麼辦」，致敬周星馳的電影《食神》，網友看完傻眼表示「這個編劇是人才」、「比八點檔芭樂劇好太多」。



李飛扮演的閻羅王，堪稱《戲說台灣》經典角色。（翻攝自臉書）



楚翔在「土地公種慧根」單元中，扮成食神向閻羅王獻寶。（翻攝自臉書）



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