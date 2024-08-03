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娛樂 最新消息

Ozone守承諾攻蛋脫了！佳辰薄紗狠當「腰」精 祖安手癢捧他奶

隊長祖安（左）親自驗收鍛鍊成果。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣男團Ozone成軍未滿兩年就破蛋，今（3）晚在萬人尖叫聲中，成為第一組站上台北小巨蛋的新生代男團。經過百日血汗淚特訓後，Ozone 舞台魅力大爆發，以出道單曲《O.A.O.》揭開序幕，六位團員分別在環形舞台各處登場，現場陷入一片紫色燈海，隨後《WORLD TOP》、《Unicom》展現六人六色魅力，隨演出告段落，Ozone興奮高喊：「台北小巨蛋，我們來了！」霸氣宣告攻蛋。

Ozone信守在記者會許下的肌肉承諾。（記者胡舜翔攝）

Ozone以出道單曲《O.A.O.》揭開序幕。（記者胡舜翔攝）

Ozone信守在記者會許下的肌肉承諾，六人脫下外套變身性感風男團，由隊長祖安親自驗收鍛鍊成果，大膽撩起煥鈞上衣、對哲言捧奶挑逗，而文廷自信秀出二頭肌還微露胸肌，佳辰則不假他人之手，透膚襯衫下展現出腰部線條，被成員們笑稱：「果然是結尾『腰』精！」

佳辰、祖安、哲言、煥釣組成小巨蛋限定樂團「爆K夢」。（記者胡舜翔攝）

隨後佳辰、祖安、哲言、煥釣組成小巨蛋限定樂團「爆K夢」，象徵Ozone打爆現實、實現夢想，四人以制服亮相夢回學生時代，帶來英國酷玩樂團的《Yellow》及代表Ozone精神的《憨人》，更公開兩首自創曲，佳辰高喊：「我不會再耍廢了！」帶來龐克搖滾勁曲《貝貝我不會再耍廢了》，哲言寫下的抒情歌《愛準備要醒過來》，則為現場帶來別開生面的柔情。

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