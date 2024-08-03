富商男友欠債逃亡！吳佩慈沒名分「獨帶4子」 目擊者：是我早崩潰

吳佩慈被目擊母兼父職，獨自帶著4兒女參與活動。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕45歲吳佩慈為中國富商男友接連誕下2子2女，她的身價也因此迅速暴漲，據傳每生一胎就會使財富暴增，目前身價甚至飆破232億元台幣，可惜始終沒有名分。為人母後，吳佩慈退出幕前專心育兒，低調生活並長居於香港，近日更被目擊到獨自一人帶4名子女現蹤深圳，被中國網民盛讚是好母親，若換作是自己早就崩潰。

中國一名網友近日在深圳一場夏令營活動上，看見一名氣質不太一樣的家長，加上有4個孩子圍繞著她，走近一看才發現竟然是吳佩慈。兩人短暫接觸半個小時後，該網友不禁對吳佩慈由衷佩服，更盛讚她是一名好母親，「要是我身邊不斷圍著4個年幼的孩子，早就崩潰了，沒辦法像她這樣有耐心。」

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事實上，吳佩慈在2014年發表引退宣言後，一直以來長居香港且低調過日，鮮少曝光自己與家人們的狀況，直至今年3月帶著女兒現身蘇打綠的香港演唱會，她才罕見浮出水面，讓外界得知她的消息。至於男友紀曉波方面，近來被爆出遇上財務危機，為了逃債更飛往日本長居並神隱。

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