姚淳耀愛情長跑美女設計師 婚姻靠1招主動求和

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊麗音在戲劇《我的意外室友》中因為誤會，被姚淳耀出口傷到，讓姚淳耀煩惱如何和好，現實中姚淳耀和美女設計師林羿愛情長跑超過10年，如果遇到吵架，他通常會態度放軟先說對不起，或是用鼓勵代替責備，例如把「你怎麼那麼愛罵人」，改成「你今天怎麼突然罵我，你之前不會那麼容易罵人，怎麼了嗎？」情況就會好很多。

姚淳耀（右起）在《我的意外室友》與嚴正嵐希望楊麗音能留下跟他們一起同住。（公視台語台提供）

婚姻幸福的嚴正嵐坦言自己吵架時會先說很多氣話，然後再告訴對方那是氣話，她笑說先生好像是習慣了，都會說：「我知道啊！」兩人通常隔天就和好了，沒有隔夜仇。身為三寶媽的楊麗音與小孩吵架時，通常會離開現場讓彼此冷靜，小孩後來就會給自己愛心卡求和，然後她就可以用那張卡片要求幫忙洗碗一次，或是搥搥背，非常可愛。

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除了和好的難題外，預告裡也因為楊麗音的房子整修完成，即將告別姚淳耀與嚴正嵐，兩人也希望為楊麗音製造驚喜。戲外馬力歐收過最棒的驚喜，就是被朋友通知入圍金鐘獎，讓他永生難忘。

馬力歐（右）收過最棒的驚喜，就是被朋友通知入圍金鐘獎，讓他永生難忘。（公視台語台提供）

陳立庭則自爆大學住宿時，曾用紙箱把沒有住校的同學裝起來，只為給室友生日驚喜，結果室友發現箱子在動，還以為是她最喜歡的系狗，讓所有人哭笑不得。百白在幼兒園中班時的耶誕節，從家裡信箱得到一個耶誕禮物，姑姑告訴她因為她很乖所以耶誕老人特地送來驚喜，打開是個貓咪的音樂盒，長大才知道是姑姑買給自己的，所以她非常珍惜保存到現在。

《我的意外室友》將在本週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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