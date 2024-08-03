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娛樂 電視

三立政論節目迎100集與粉絲同歡！嗨曝蔡英文送驚喜

〔記者林欣穎／台北報導〕三立新聞台政論節目《新台派上線》，昨（2）日播出第100集，聯名三立新聞網王時齊主持的政論節目《94要客訴》，舉辦政論節目空前企劃、線上線下雙聯名粉絲見面會，百位粉絲齊聚攝影棚。

政論節目《新台派上線》與《94要客訴》舉辦線上線下雙聯名粉絲見面會。（三立提供）

現場除了李正皓、王時齊，《新台灣加油》主持人許貴雅、和《前進新台灣》主持人王偊菁，也以神秘嘉賓身分驚喜現身，另外包括八位名嘴先後到場和大家同樂，最大驚喜是前總統蔡英文，送來親筆簽名祝賀《新台派上線》100集的新書，現場抽獎幸運粉絲、獲得一本難求的《辣台妹寫真輯》，李正皓兌現承諾寵粉無極限，百位粉絲滿載而歸。

政論節目《新台派上線》與《94要客訴》舉辦線上線下雙聯名粉絲見面會。（三立提供）

這場粉絲見面會，也透過三立新聞網全程直播，號稱「三立李敏鎬」的李正皓，加碼開箱三立電視辦公大樓，途經八點檔《願望》大型海報牆，李正皓與王義川即興演出推薦台劇，走進三立員工餐廳，自爆每日午餐必點古早味炒飯，李正皓與王義川加碼現場吃播，另類直播亮點讓同時在線瞬間飆破6千人。

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