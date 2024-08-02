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看不下去！拳后林郁婷遭「國際公審」 郭昱晴開腔譙爆JK羅琳

「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運，卻無端遭扯性別議題。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運，卻無端遭部分媒體炒作性別議題，竟連《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）也轉發相關報導，此舉遭指根本在「國際公審」。對此，民進黨立委、演員郭昱晴則發聲力挺，並不捨透露林郁婷學拳的初衷，全是為了保護母親不被家暴父毆打，令網友們大感動容。

林郁婷今將在女子57公斤級16強賽登場，近日卻有媒體針對她的性別議題進行炒作，就連作家JK羅琳也轉載報導發表妄言。對此，「PBU」巴黎奧運籌備會拳擊工作小組以及「IOC」國際奧會發出聯合聲明，強調所有參加巴黎奧運拳擊比賽的選手都符合比賽資格，性別以及年齡都以護照登載的為主。

連日來的爭議，令各界紛紛為林郁婷抱屈，立委郭昱晴今（2日）更不捨透露，為了保護母親免於父親家暴，林郁婷自幼因此踩進拳擊之路且辛苦練習，一路以來在世界級的各項賽事當中屢創佳績，直至今日更站上了巴黎奧運的舞台。

針對林郁婷無端遭掀性別議題，郭昱晴則痛批JK羅琳僅以外表、體態恣意判斷他人，並怒斥她曾公開表示反對跨性別女性是女人，連演員艾瑪華森（Emma Watson）都曾為此表達不滿，質疑JK羅琳如今以名人的身分公開帶頭霸凌。

最後 ，郭昱晴盼請所有台灣民眾繼續聲援、支持林郁婷，她將於今晚9時30分對戰烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），「讓我們一起為台灣最帥氣的選手林郁婷集氣，加油！」、「為林郁婷加油」、「台灣驕傲」、「巴黎奧運」

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