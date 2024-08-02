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娛樂 電視

五熊國道遇驚悚車禍！被撞飛「翻了好幾圈」 現場照曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕「五熊」蔡頤榛過去因演出電視劇《終極》系列爆紅，不過她今曝光自己上月底在國道出車禍，對方卻肇事逃逸，她po出車禍後的現場照，驚悚畫面嚇壞不少網友。

五熊在國道發生車禍，對方肇事逃逸。（翻攝自臉書）

五熊透露上個月31日深夜從台南要開回台中，剛上高速公路10分鐘，就被一台車從右後方衝撞，導致她搭乘的車整台飛起來，「碰！我們飛了起來，翻了好幾圈，最後撞到內車道護欄停了下來！」接著車子便開始冒煙，幸好沒有爆炸，「我們想辦法爬了出去」，相當危急。

五熊搭的車被撞飛。（翻攝自臉書）

五熊曝光車錄器畫面，但由於畫面沒照清楚車號，在被撞後畫面就斷訊；國道警察則稱現場即時影像故障，畫面調不出來，得等一個月時間找相關單位調監視器畫面。

五熊所搭的車車尾全毁。（翻攝自臉書）

她難過表示：「而且警察說，他可能酒駕、可能是逃犯、可能沒錢，所以跑了，這不好抓！可能抓不到。」希望當天能有目擊者提供車錄畫面。

五熊搭的車車頭被撞爛。（翻攝自臉書）

此外，五熊也提供當時車禍後的現場照，只見車子整個側翻，車頭、車尾全都撞凹，車內的安全氣囊也都爆開，「撞完其實是長這樣！我們是這樣爬出來的，後來跟幫助我們的人借手機拍下了這張照」。接著她表示經過他們自行比對後，發現肇事車輛應該是旁邊的卡車，但畫面並沒有拍到車牌，「他換車道跟我們飛出去的時間非常近，如果真的是卡車，那他確實可以在那麼大的力道下還可以好好開走」，最後再次呼籲能有目擊者出面幫忙。

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