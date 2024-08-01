郭書瑤被傳耍大牌遭封殺！好友鍾瑶曝她私下面：有點倒楣

鍾瑶與郭書瑤有私交。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕郭書瑤日前被爆出拍戲甩大牌、態度不佳等遭電視台封殺，好友鍾瑶今（1）日被問及此事，直呼郭書瑤好像有些倒楣，提到對方私下與工作人員相處得很愉快，為人十分暖心。

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鍾瑶過去在《何百芮的地獄毒白》曾與郭書瑤合作，「我跟她合作時我覺得她很好，她對工作人員很好，還會帶他們去玩去吃東西。」直呼有時甚至比她對工作人員還要好，也為她抱屈表示：「那個新聞確實是有點太誇張。」

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她與郭書瑤兩人私下交情不錯，常會聚餐、旅行，由於兩人都是單身，鍾瑶也笑稱郭書瑤感覺比她還積極，「她常說不要（介紹對象給她），但約了還是會出來吃飯。」反倒是她比較不會去讓朋友介紹對象，認為感情順其自然就好。

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