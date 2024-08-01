高隆華太衝動嚇跑對象 認了耐不住性子：太快進攻

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈歌手高隆華發行首張專輯《cozy But COCKY》，本業為上班族的他，工作之餘斜槓經營音樂事業，活躍於各大嘻哈演出，他把積攢多年的積蓄挹注在專輯的製作，作為24歲的生日禮物。

高隆華分享戀愛經歷。（上珅國際提供）

《cozy But COCKY》的專輯概念，講述高隆華的兩個面向，如同字面上的意思「愜意但自傲」，他在做這張專輯時不斷尋找「愜意」與「自傲」之間的平衡，像是在鏡子內不斷調整自己的造型，把自己調整至最佳狀態給外界檢視。

請繼續往下閱讀...

專輯概念也延伸到專輯封面，以日系漫畫手法描繪鏡子裡愜意的自己，高隆華穿上西裝對外展現自信的自己，開心表示：「我的作品，是時候讓大家打量了。」

高隆華的首波主打歌《喜歡？》，講述他對於年輕世代追求速食戀愛的觀察，MV劇情更取材自他的親身經歷。

高隆華發行首張專輯。（上珅國際提供）

獅子座的高隆華自揭，遇到心儀對象總是耐不住性子，時常太快進攻嚇跑對象，曾經在第一次約會就牽起對方的手，也曾經在結束第一次約會就表白。

高隆華笑說：「《喜歡？》這首歌寫的是年輕男女常見的速食愛情現象，也反思我過往的戀愛經歷。我是一見鍾情派，以前自己喜歡一個人的時候總會太急，給人壓迫感，總會要對方表達出對我的好感，往往到最後沒有一個圓滿的結局。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法