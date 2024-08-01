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娛樂 電視

吳婉君轉行當農婦「曬成黑炭」 斗笠+雨鞋...純樸模樣認不出

〔記者李紹綾／台北報導〕吳婉君在民視八點檔《愛的榮耀》飾演的「何愛嘉」搭飛機前往美國治療腦瘤，該班機不慎失事，導致她人卻下落不明，她消失了5集，以新角色「阿月」現身，從原本造型從華麗的百貨經營者，搖身成為黝黑純樸的務農人，向來注重防曬的她，還特地擦助曬油去海邊酷曬，希望能更貼近角色。

吳婉君以農婦角色重回《愛的榮耀》。（民視提供）

為了更符合務農、純樸設定，吳婉君不僅把皮膚曬黑2階，還把美睫、美甲都卸掉，讓「阿月」在外型上跟原本的角色有明顯區隔，甚至在表演上也是有別於先前的表現方式，走一個輕鬆自在的狀態。

吳婉君以農婦角色重回《愛的榮耀》。（民視提供）

吳婉君（左）在《愛的榮耀》首度與王滿嬌（右）合作。（民視提供）

吳婉君透露，原本的角色「何愛嘉」突然消失，激怒不少網友，看到「嘉德CP不能滅」、「還我愛嘉」種種的留言，讓她相當感動，不論是站在觀眾或是演員的角度，她坦言「自己個人是比較希望阿月是阿月，愛嘉是愛嘉，這兩個人是沒有任何關係，這樣似乎會有更多的發展空間，但目前還不能劇透太多，請大家拭目以待。」

吳婉君（右）在《愛的榮耀》首度與王滿嬌（左）合作。（民視提供）

吳婉君為了《愛的榮耀》新角色，特地赴海邊助曬。（民視提供）

吳婉君為了《愛的榮耀》新角色，特地赴海邊助曬。（民視提供）

吳婉君分享，劇情突然發展出新的一條線，有一種重新拍一部新劇的感覺，雖然才剛開始拍攝，但她跟前輩王滿嬌、唐豐的默契還算不錯，可以用很自然地生活語言拋接球。令她印象最深刻的是，一場她去市場買魚，結果被手上提的活魚嚇到，人還在畫面裡卻彷彿跳了一支舞，她還自以為自己很冷靜，沒想到全場人都大笑不已，事後看到畫面，覺得自己超蠢，「是真的很怕活魚，所以整場戲是屏氣凝神的完成。」

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