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娛樂 電視

姚元浩錄影「鋸到手濺血」釀意外 傷勢曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰錄製《我的明星村長》，本周迎來駐村最終站台東東河都蘭村，卜學亮接獲「超級任務」要在都蘭村尋找一位好久不見的大明星。

姚元浩鋸竹子時鋸到手。（好看娛樂提供）

最終回明星村長們接獲豐年祭任務指派，需要製作50個以上竹杯，眾人們開始努力鋸竹子完成工作，卻突然聽到姚元浩哭喊：「我被鋸到手了啦！」發生濺血意外，不幸割傷大姆指。

而來到台東都蘭，卜學亮重拾當年「超級特搜小組組長」身份，在車上移動時姚元浩就提醒說：「亮哥！曹蘭姐住在那裡耶！」卜學亮老神在在的回應：「如果我們來她就會知道。」接著大家先到曹蘭常出現超商，卜學亮詢問：「聽說曹蘭每天早上都會來買咖啡？」迅速獲得店員回應：「今天早上還沒看到她。」

姚元浩鋸竹子時鋸到手。（好看娛樂提供）

尋人失敗的卜學亮不禁喃喃自語：「今天還沒看到，通常每天都會出現。」沒想到幾分鐘後奇蹟出現，眼尖的姚元浩看到遠處一位機車騎士，立刻大喊：「蘭姐來了啦！」究竟尋人任務是否成功？還有待節目揭曉。

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