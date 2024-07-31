馬國賢曾是校草！年輕時竟撞臉男神吳奇隆

馬國賢當年為偶像團體「紅孩兒」出身，帥氣外表撞臉男神吳奇隆。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《百變智多星》近日錄製「校花校草」單元，邀請藝人甄莉、余皓然、宋哥、馬國賢、小賀（曾治豪）、逸祥到場挑戰機智問答，並分享當年在校時曾是校花、校草的風光事蹟，馬國賢也現場公布自己剛出道時的帥照，五官立體深邃有型，竟還神似男神吳奇隆，引起現場一陣驚呼。

馬國賢年輕時顏值出眾，去年和小16歲韓國嫩妻結婚，並順利生下兒子「小太陽」當起奶爸。（年代提供）

馬國賢曾是偶像團體「紅孩兒」的一員，出道時曾紅極一時，他錄影時公布年輕時的帥照，不僅身材、外貌出眾，更有男神吳奇隆的神韻。而他回憶起自己甫出道時的校草時期，表示以前常有學妹站在校門口等他，會送早餐、噓寒問暖，甚至下課時都會有人擠在窗戶爭相偷看他，但因和目前的外表差異甚大，跳起當年的舞蹈也被糗像在「復健」，令主持人梁赫群不禁大喊：「今天的來賓都是詐騙集團吧？」

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女星余皓然年輕時參加過美少女選拔，外貌、氣質出眾。（年代提供）

而女星余皓然和馬國賢也是同期出道，18歲時清秀甜美，曾參加過美少女選拔，也是校花等級的風雲人物，大方認證當年的馬國賢真的很帥，羞喊「當年的馬國賢，我可以！」引起現場爆笑不斷。

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