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娛樂 最新消息

Elkie噴香水助女團「ELL&s」出道 超正隊長爆「氣息癖」母單22年

ELL&s攜全新單曲《Elevatah》以嶄新形象重磅登場。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕選秀節目《未來少女》冠軍隊日光之橙延伸而出的小分隊「ELL&s」正式出道，今（31）攜全新單曲《Elevatah》以嶄新形象重磅登場，舉行出道及新曲發佈記者會，五位女孩帶著舞群現場歌舞炸裂演出，前韓國女團CLC成員「Elkie」莊錠欣驚喜現身為ELL&s加持，現場進行「噴香」儀式示意邁入下階段。

ELL&s歌舞炸裂演出，Elkie（右）以考核導師的身分傳承經驗。（記者胡舜翔攝）

ELL&s台上勁歌熱舞，台下限量應援座位被百位粉絲搶占一空，「最美的士官長」劉香慈也成座上賓，另外吳宗憲、玖壹壹、阿沁、Toro等藝人前輩特地錄影獻上祝福，展現ELL&s的好人緣及高人氣。由於ELL&s是從未來少女日光之橙sunny parfum（日光香水）衍伸而出的小分隊，所以香水也能代表女孩們的故事， Elkie以考核導師的身分傳承經驗，表示：「之前粉絲都稱我香水姐姐，所以剛好讓我來給女孩們灑上香水，傳遞些能量跟指導。」

聊到正式出道的心情，閃閃直呼自己超緊張，感覺要暈倒了；在團內不太落淚的忙內切里則招認前晚滑社群，看到粉絲留言「明天見！」忍不住淚眼婆娑。新加入的秘密成員若熙透露團隊沒有磨合問題，彼此一下就合拍，還很快攻破閃閃的高冷防線，被問到其中秘訣，她笑說：「傳遞愛的話，對方也會很快感覺到真心。」而粉絲的接納與支持，更讓她半夜偷落淚，「我是很感性的人。」

ELL&s目前全員單身，專心事業。（記者胡舜翔攝）

ELL&s集訓時會一起住宿，也鬧出不少宿舍趣聞，艾許自爆經常半夜闖空門找隊友陪睡，和閃閃及隊長玉歆同擠一張床，但玉歆其實有口水、氣息潔癖，沒辦法接受與人太靠近，稱只為艾許及弟弟解禁，讓一旁艾許自豪另類姐妹情深。

玉歆被爆母胎單身22年，不過她是戀綜達人，觀摩戀愛全靠節目、書籍，自稱學院派，她坦言身為國標舞老師的父母，從小要她專心舞蹈，下足禁愛令，媽媽更有一句名言「可以心動，但不能行動。」讓玉歆謹記在心。而ELL&s目前也全員單身，口徑一致表示自由交友，目前以團為主，沒有心思約會。

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