晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張菲辣媳東京置產「買到煙火房」！翁馨儀驚喜嗨喊：滿足啦

翁馨儀與張少懷日前帶著兒女到日本過暑假。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星翁馨儀與張菲次子張少懷結婚11年，育有1雙兒女，去年10月成功在日本置產，最近一家4口一起到東京過暑假，昨（30）驚喜發現自己買到的是「煙火房」，在家就能觀賞到東京的花火大會，讓她直呼「滿足啦」。

翁馨儀驚喜自己買到「煙火房」。（翻攝自臉書）

翁馨儀一家日前飛往日本過暑假，昨日在臉書文透露，「這趟最開心最驚喜的發現，就是原來我買到的是一間煙火房耶」，表示在家中整整看了1個小時的煙火，「完全彌補了我們去迪士尼遇到暴雨煙火被取消的空虛」。貼文曝光後，讓不少粉絲都感到相當羨慕，「好讚的視角」、「超幸福超浪漫」。

事實上，翁馨儀去年就動念要在日本買房，苦苦尋找了一陣子，原以為遇不到適合的房子，沒想到無意間發現目前入手的這間，並在10月順利成功交屋，先前就曾開箱過日本房子，從家中窗外看出去就能遠眺晴空塔，美景一覽無遺。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆飲酒過量，有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中