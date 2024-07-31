張菲辣媳東京置產「買到煙火房」！翁馨儀驚喜嗨喊：滿足啦

翁馨儀與張少懷日前帶著兒女到日本過暑假。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星翁馨儀與張菲次子張少懷結婚11年，育有1雙兒女，去年10月成功在日本置產，最近一家4口一起到東京過暑假，昨（30）驚喜發現自己買到的是「煙火房」，在家就能觀賞到東京的花火大會，讓她直呼「滿足啦」。

翁馨儀驚喜自己買到「煙火房」。（翻攝自臉書）

翁馨儀一家日前飛往日本過暑假，昨日在臉書文透露，「這趟最開心最驚喜的發現，就是原來我買到的是一間煙火房耶」，表示在家中整整看了1個小時的煙火，「完全彌補了我們去迪士尼遇到暴雨煙火被取消的空虛」。貼文曝光後，讓不少粉絲都感到相當羨慕，「好讚的視角」、「超幸福超浪漫」。

請繼續往下閱讀...

事實上，翁馨儀去年就動念要在日本買房，苦苦尋找了一陣子，原以為遇不到適合的房子，沒想到無意間發現目前入手的這間，並在10月順利成功交屋，先前就曾開箱過日本房子，從家中窗外看出去就能遠眺晴空塔，美景一覽無遺。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆飲酒過量，有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法