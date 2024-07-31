上衣全是洞！Yuri若隱若現「解放白皙半球」 網瘋： 徹底沒了

Yuri因為個性活潑、傻萌和亮麗外型，坐擁大批粉絲。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「地表最正啦啦隊」美稱的「Yuri」陳怡叡在棒球場上有著高人氣，因為個性活潑、傻萌和亮麗外型坐擁大批粉絲。近日，她曬出一組性感比基尼照，火辣身材瞬間引起粉絲嗨翻。



Yuri若隱若現炸出性感事業線。（翻攝自IG）

照片中，Yuri放下一頭及腰長捲髮，身穿整件都是洞的杏色外搭，搭配黃綠色的比基尼，相當襯她的白皙肌膚，若隱若現的泳衣完美襯托胸前的渾圓半球，性感的身材與甜美可愛的外表形成強烈對比，纖細腰身和長腿更是在鏡頭前一覽無遺。

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Yuri若隱若現炸出性感事業線。（翻攝自IG）

Yuri在貼出照片時，在文章中寫下：「週末夜晚放個…小火把！」瞬間吸引到許多粉絲留言回覆：「這把火是三魅真火！」、「這把火有點大…」、「我真的是…燒到一點不剩…」、「我真的徹底沒了…」

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