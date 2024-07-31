愛愛門沒鎖好！藍波激戰到一半「女兒突闖入」驚喊：羞羞臉

藍波在節目上分享尷尬糗事。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名舞蹈老師藍波在演藝圈發展多年，曾擔任許多大咖明星的御用編舞，與老婆丸子婚後育有2個女兒，日前他上節目分享家庭趣事，聊到曾與老婆行房到一半時，不小心被女兒們撞見，場面十分尷尬。

藍波與老婆行房到一半被女兒撞見。（翻攝自YT）

藍波日前在節目《11點熱吵店》中分享，當年2個女兒的年紀都還很小，某天將孩子們送進房間睡覺後，夫妻倆想著好不容易找到獨處的機會，於是決定開心行房。怎料，進行到一半時，女兒突打開房門，表示聽到打雷聲會害怕，接著藍波還原當時情況，「我小女兒不知道跟阿嬤學了什麼，說『夭壽喔！怎麼都沒有穿衣服，羞羞臉』。」

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藍波呼籲要再三確認門是否鎖好。（翻攝自YT）

尷尬的是，小女兒接著往門外邊走邊喊，「阿嬤～爸爸媽媽沒有穿衣服！他們都不怕冷，還叫我們一定要圍肚兜兜」，童言童語讓夫妻倆尷尬不已。藍波表示，雖然當時有鎖門，但可能沒有鎖好，經過慘痛教訓，他最後不忘呼籲「大家一定要記得，鎖門要再三確定。」

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